Aslıhan Doğan Turan'dan Arda Turan'a destek mesajı

Arda Turan, sosyal medya hesabından bir özel okula bayram mesajı yollarken ''19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' dedi ve sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Tecrübeli futbolcu ardından bir paylaşımda daha bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar." dedi.

ASLIHAN'DAN DESTEK MESAJI

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ise yaptığı paylaşımla futbolcu eşine destek oldu.

Aslıhan Doğan Turan, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

''Memleketimin sığ manteliteli insanları artık başkalarının hayatlarını, sadece o hayatı yaşayamadıkları için eleştirmeyi, bunu kendinde hak görmeyi, mütemadiyen mutsuzluk ve hazımsızlık duygusu ile beslenmeyi verilen emeği, değeri, özveri ve hassasiyeti görmezden gelerek; kadın, erkek, çoluk, çocuk ayırt etmeksizin hadsizlik yapmayı artık bıraksa da insanlık adına ahlaki bir adım atsak… Dobralık ve cesaret klavye başında onu bunu topa tutmak değildir. Bu tam aksine korkaklıktır. Yazdıklarının arkasında durabileceği veyahut yüzümüze söyleyebileni az gördük. Fakat… Velev ki niyetlendi orda da bir 'destur' demeli insanoğlu….''