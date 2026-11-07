Aslantepe'de zirve yarışı: Galatasaray-Amedspor!

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında lider Galatasaray, bugün sahasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen ve cezalı Abdülkerim Bardakcı yok.

Diyarbakır ekibinde ise, sakatlıkları süren Dilhan Demir ve Hasan Yıldırım ile PFDK’den 3 maç ceza alan Samuel Ballet oynamayacak.

AMEDSPOR KAZANIRSA LiDER

Ligde son 4 maçını kazanan Galatasaray, 25 puanla zirvede yer alırken, Amedspor 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ev sahibi takım, bugünkü maçtan 1 puan alsa dahi liderliğini koruyacak. Konuk ekip ise kazanırsa zirveye çıkacak. Süper Lig’de sahasındaki son 40 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, Amedspor’a da yenilmezse 41 maça ulaşıp kulüp rekorunu egale edecek.

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SÜPER LiG’DE 3 MAÇ DAHA VAR

13.30 | Eyüpspor-Kocaelispor

16.00 | Samsunspor - Konyaspor

19.00 | Göztepe - Başakşehir