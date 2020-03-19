Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,
Aslan üç gündür çalışmıyor
Galatasaray’da derbi sonrası takımına bu sezon ilk kez iki gün izin veren teknik direktör Fatih Terim, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu arasındaki toplantının sonucuna göre aksiyon almak için antrenmanı önce saat 17.00’ye aldı.
Ancak toplantı uzayınca, tecrübeli çalıştırıcı idmanı iptal etti ve tüm futbolcularından evde kalmalarını istedi. Böylece sarı kırmızılı ekip üst üste üç gün idman yapmamış oldu.
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