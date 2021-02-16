Aslan Karatsev, Avustralya Açık'ta tarih yazdı!

Avustralya Açık'ta Aslan Karatsev sürprizi devam ediyor! Rus tenisçi, çeyrek finalde Grigor Dimitrov'u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Böylece Aslan Karatsev, açık dönemde ilk Grand Slam'inde yarı finale çıkan ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Rus raket, ayrıca elemelerden gelip yarı finale çıkan 5. isim oldu.

114. SIRADAN GİRMİŞTİ...

Turnuva öncesinde 114. sırada bulunan ve daha önce ilk 100'e giremeyen Aslan Karatsev, böylece 42 numaraya kadar yükselmeyi garantiledi.

Avustralya Açık'ta performansı ile büyük bir çıkış yaşayan 27 yaşındaki tenisçi, daha önceden Diego Sebastian Schwartzman ve Felix Auger-Aliassime'yi eleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

KARİYERİ BOYUNCA KAZANDIĞI PARAYI TEK TURNUVADA ALDI

Bugüne kadar kariyeri boyunca katıldığı turnuvalardan 618,354 dolar kazanan Rus raket, Avustralya Açık'ta yarı finale kaldığı için ise 662,696 dolar kazanacak.

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