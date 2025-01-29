Aslan için Skoglund ve Zeki iddiası

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GALATASARAY sezon başından bu yana en çok oyuncuyu sağ bekte denerken bu bölgeye yapılacak takviye konusunda arayışlar sürüyor. Sacha Boey’in takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye Leo Dubois, Serge Auirer ve son olarak Elias Jelert’i transfer eden sarı kırmızılılar bu oyuncuların hiçbirinden beklenen verimi alamadı. Yönetim teknik direktör Okan Buruk’un sağ bek istemesi üzerine temaslarını sürdürürken Avrupa basınında hemen hemen her gün yeni bir ismin adı Galatasaray ile anılıyor.

Rensch geldi, Zeki ayrılabilir

BU sezon adı sarı kırmızılılar için gündeme gelen Manchester City’nin kaptanlarından Kyle Walker, Milan’ı tercih ederken, yine İtalyan ekibinden Emerson Royal’ın transferi de sakatlanan Brezilyalı oyununun 2 ay sahalardan uzak kalacağının ortaya çıkması üzerine yatmıştı. İtalyan medyasından Nicolo Schira, Galatasaray’ın sağ bek transferi için Romalı Zeki Çelik’i yeniden gündemine aldığını iddia etti. Başkent ekibinin Ajax’tan Devyne Rensch’i transfer etmesinden sonra Cimbom, milli oyuncuyu opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.

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Teklifin resmileşmesi bekleniyor

İSVEÇ basınından Sportbladet’in haberine göre de sarı kırmızılılar Hammarby forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Hampus Skoglund’a talip oldu. Gazete, Galatasaray’ın Hammarby’ye 50 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4.4 milyon Euro) teklif etmeye hazır olduğunu öne sürerken teklifin resmileşmesi halinde kulübün 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceğini ifade etti. Skoglund, İsveç’in U21 takımında da 5 kez forma giyerken 1 asist katkısında bulundu.

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ZEKİ Çelik bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 27 resmi maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. Zeki’nin sözleşmesi Haziran 2026’da bitiyor.

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SKOGLUND Hammarby ile 29 maça çıkarken 3 asist yaptı. 20 yaşındaki bekin kulübüyle 2027 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

OKAN BURUK SAĞ BEKTE 5 FARKLI iSMi DENEDi

SARI kırmızılılarda orijinal mevkisi sağ bek olan Elias Jelert dışında teknik direktör Okan Buruk bu bölgede Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı ve son olarak da Roland Sallai’yi görevlendirdi. Maç içerisinde yapılan değişiklikler dışında ilk 11’de sağ bek olarak 5 farklı isim sahada yer alırken bu mevkide en çok şans bulan isim görev yaptığı 23 maçın 16’sında sağ bek olarak ilk 11’de yer alan Kaan Ayhan’dı. Jelert ise 26 maçta görev almasına rağmen sadece 3 kez sağ bek olarak direkt maça başladı.