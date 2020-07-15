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Voleybol
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Aslan Ekşi, Halkbank'ta

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Aslan Ekşi, Halkbank'ta
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör Aslan Ekşi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılında da Halkbank forması giyen ve CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan Aslan Ekşi ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan Ekşi, Halkbank'a dönmekten dolayı heyecanlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerini her zaman yüksek tutan ve bu hedeflere ulaşabilen bir kulüp Halkbank. Fair play, mücadele ruhu gibi kavramlara üst düzeyde değer veriliyor. O nedenle de Halkbank’ta forma giymek çok güzel. Layık olmaya çalışacağım."

Aslan Ekşi, Halkbankta

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