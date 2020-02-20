MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriASKÖ Linz-Steg 0-3 Türk Hava Yolları
GeriVoleybol ASKÖ Linz-Steg 0-3 Türk Hava Yolları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 23:33,Son Güncelleme:/

ASKÖ Linz-Steg 0-3 Türk Hava Yolları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASKÖ Linz-Steg 0-3 Türk Hava Yolları
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Avusturya temsilcisi ASKÖ Linz-Steg'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Linz şehrindeki von Peuerbach Gymnasium'da oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, rakibini 25-14, 25-17 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

 

 

Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mart Çarşamba günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

ASKÖ Linz-Steg 0-3 Türk Hava Yolları

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle