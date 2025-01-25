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Asker selamı verdi, sadece kınama aldı!

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#UEFA#Maccabi#Türkiye
Asker selamı verdi, sadece kınama aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

UEFA, Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a gol attıktan sonra asker selamı veren İsrailli Kanichowsky’ye kınama vermekle yetindi. Aynı UEFA, bozkurt işareti yapan Merih’i iki maçtan men etmişti.

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UEFA, Beşiktaş’ın 28 Kasım 2024’te UEFA Avrupa Ligi’nde Macaristan’da Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta attığı golün ardından asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky ile ilgili kararını verdi. UEFA, söz konusu futbolcuya kınama cezası verildiğini duyurdu. Bu karar ile akıllara UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral’a verdiği ceza geldi. Milli oyuncu EURO 2024’te Türkiye-Avusturya maçında ‘bozkurt selamı’ yapmış, ‘sportif olmayan nitelikteki hareket’ gerekçesiyle iki maç ceza almıştı.

KIRKLARELİ MAÇI OLİMPİYAT'TA

Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor’la yapacağı karşılaşmanın Tüpraş Stadı’ndaki tadilat nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyurdu.

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#UEFA#Maccabi#Türkiye

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