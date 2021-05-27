Asist Nedir? Futbolda Ve Basketbolda Nasıl Asist Yapılır?

Asist, İngilizce kökenli bir sözcüktür. Basketbol ve futbol gibi çeşitli spor branşlarında asist sık sık kullanılmaktadır. Aracı olmak ve yardım etmek gibi anlamları bulunan asist basketbol ve futbolda skora doğrudan katkıda bulunmayı sağlar.

Asist Nedir?

Futbol ve basketbol gibi spor branşlarında asist çok kullanılan terimlerden bir tanesidir. Asist, basketbol ve futbolda skora doğrudan katkı yapmak için kullanılan teknik bir terimdir. Buna göre asistin iki türü bulunur. Bunlardan ilk asisti sayı yapmak diğeri ise gol atmak olarak bilinir. Gol atmak için ve sayı yapmak için asist yapılması gerekmektedir.

Türkçede gol pası olarak da bilinen asist futbol ve basketbolda çok fazla kullanılmaktadır. Buna göre futbolcu tarafından atılan pas forvet oyuncusunun kaleci ile karşı karşıya gelmesini sağlamaktadır. Asist kelimesi genellikle 1980'li yıllardan itibaren kullanılmış ve popüler olmuştur. Asist voleybolda ise sayı pası olarak bilinir. Futbolda asist terimi de çok fazla kullanılmaktadır.

Futbolda ve Basketbolda Nasıl Asist Yapılır?

Futbolda asist yapmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Futbolda asist yapılırken takım arkadaşına gol pası verilir. Mesela bir futbolcu forvet mevkiinde oynayan futbolcuya pas verir. Bu şekilde forvet oyuncusunun da gol atması sağlanır. Eğer takımda oynayan futbolcu bu pozisyonda gol atarsa pası atan kişi de asist yapmış olur. Futbolda da birbirinden farklı asist türleri bulunur. Futbolda duvar pası, ara pası ve orta pas çeşitleri bulunuyor.

Futbolda duvar pasına verkaç duvar pası adı da veriliyor. Bunun için savunma oyuncularının ekarte edilmesi için iki oyuncudan birinin ise sırtı kaleye dönük olur. Bu şekilde futbolcu attığı tek top ile birlikte takımdaki arkadaşını da ceza sahası içine doğru hareketlendirmektedir. Ara pası ise en fazla kullanılan pas çeşitlerinden bir tanesidir.

Özellikle hem Avrupa'da hem de Türkiye liglerinde en fazla yapılan asist ara pası olarak bilinmektedir. Bu asist, iki savunma oyuncusu arasında atılan paslar ve net gol pozisyonlarına da girmesi mümkün değildir. Orta paslarda ise kanat, korner ve serbest vuruşlardan açılan ortalardan sonra da gol atılır. Futbol takımlarında paslar ve duran toplar ile asist yapan futbolcular sezon sonunda asist kralı olabilirler. Basketbolda asist yapılması sonrasında direkt skora katkıda bulunulur.

Basketbolda Asist Nasıl Yapılır?

Basketbolda asist yapmak bencil olmamayı gerektirir. Basketbol önemli takım oyunlarından birisi olduğu için asist de bu oyunun dayanak noktasıdır. Basketbolda asist çok önemli bir yere sahiptir. Buna göre her lig döneminde basketbol takımlarında asist kralları seçilmektedir.

Basketbolcu bir topa sahip olsa bile basket atma şansı yok ise potaya yakın ve basket atma şansı yüksek olan bir basketbolcuya top atılır. Bu topu paslamanın ardından ise basket potadan girer ve sayı kazanılır ise diğer basketbolcu da asist yapmış olur.

Basketbolda en kısa tabiri ile basket atma şansına sahip olmayan basketbolcu basket atma şansı olan kişiye topu paslar. Bu sayede sayı kazanıldığında önceki topu paslayan kişi asist yapmış olur. Basketbolda iyi asist yapmak için doğru teknikleri de bilmek gerekir. Basketbolda en iyi pas atma tekniği ve en iyi asist yapma tekniği aslında aynı anlamı ifade etmektedir.