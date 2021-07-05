Aşil tendonu kopan Spinazzola ameliyat oldu! Sahalara dönüşü...

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'de başarılı performansıyla dikkati çeken oyuncularından Spinazzola, Belçika maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Finlandiya'da ameliyat edildi.

Spinazzola'nın kulübü Roma'dan yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun bugün Turku kentinde kulüp doktoru Massimo Manara gözetiminde Prof. Dr. Lasse Lempainen tarafından ameliyat edildiği ve operasyonun iyi geçtiği belirtildi. Oyuncunun iyileşme süresinin gelecek haftalarda netlik kazanacağı kaydedildi.

28 yaşındaki İtalyan futbolcu da Instagram hesabından ameliyat sonrası çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Operasyon mükemmel geçti. Bana göstermiş olduğunuz yakınlık için herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok fazlasınız. Şimdi geri sayım başladı. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Belçika maçının 80. dakikasında sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Spinazzola'nın ilk kontrollerinde aşil tendonunun koptuğu belirlenmiş ve yeşil sahalardan 6 ay uzak kalacağı açıklanmıştı.

Spinazzola, EURO 2020'de İtalya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği A Grubu ilk maçının yanı sıra son 16 turunda Avusturya'yı uzatma bölümleri sonunda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada "Maçın en iyi oyuncusu" seçilmişti.