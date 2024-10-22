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Asıl ‘Özel Biri’ İsmail Kartal’mış! Fenerbahçe'de çarpıcı gerçek ortaya çıktı

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#Fenerbahçe#Mourinho#İsmail Kartal
Asıl ‘Özel Biri’ İsmail Kartal’mış Fenerbahçede çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:00

Fenerbahçe’de geçen sezon ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

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10 yıllık şampiyonluk özlemini gidermek için sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe 2023-24’ün ilk 8 haftalık performansının gerisinde kaldı. Geride kalan sezonda 99 puan ve 99 gole rağmen ezeli rakibi Galatasaray’ın ardından 2. sırada kalan Kanarya, 3. kez takımın başında görev alan İsmail Kartal’a teşekkür edip ‘The Special One’ (Özel Biri) Mourinho ile anlaşsa da Portekizli teknik adam selefini arattı.

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G.SARAY’IN ÖNÜNDE LiDERDi

Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler ligde ilk 8 maçta 7 puan kaybedip 17 puanda kalırken, İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon aynı periyotta tüm maçlarını kazanıp 24 puan toplamıştı. Söz konusu dönemde 8’de 8 yapan Fenerbahçe 6 maçta kalesini kapatırken toplamda 20 kez ağları havalandırdı, rakiplere ise 3 gol izni verdi. Mourinho’lu Kanarya ise attığı 18 gole karşın 7 kez topu ağlarından çıkardı, 5 karşılaşmada kalesini kapattı.

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Fenerbahçe 8’de 8 yapıp 2023-24 sezonunun aynı dönemini lider olarak geçerken Galatasaray’ın 2 puan önünde yer alıyordu. İsmail Kartal yönetiminde geçen sezon ilk 2 sıranın dışına çıkmayan sarı lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde 1 maçı eksik olmasına rağmen sarı kırmızılıların 8 puan gerisinde 4. sırada tamamladı. Yine Mourinho’yla ligde 8 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kanarya, Kartal ile aynı sayıdaki beraberliği ve yenilgiyi 17 karşılaşmanın ardından yaşamıştı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#İsmail Kartal

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