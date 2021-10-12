Aşı karşıtı olan Kyrie Irving kadro dışı kaldı

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NBA takımlarından Brookleyn Nets, Kyrie Irving'in aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını açıkladı.

Brooklyn'den yapılan açıklamada, Covid-19 aşısı olmayı reddeden Kyrie Irving'in kişisel tercihine saygı duyulduğu belirtilerek "Kyrie Irving de dahil olmak üzere ekibimizdeki hiç kimsenin yarı zamanlı oynamasına izin vermeyeceğiz. Şampiyonluk hedefimiz değişmedi ve bu yolda ilerleyeceğiz. Kyrie kendi seçimini yaptı ve biz buna saygı duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.