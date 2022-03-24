Ashleigh Barty zirvede bırakıp gitti

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Spor dünyasında son dönemde çok yaygın olan, birbirinden ünlü sporcuların beklenenden erken vedalarına bir yenisi daha eklendi. WTA tek kadınlarda 7 bin 980 puanla açık ara zirvede yer alan Ashleigh Barty, 25 yaşında kariyerini noktaladığını duyurarak herkesi şoke etti. Bu durum daha önce 2016’da Formula 1’de şampiyonluğa ulaştıktan sadece 5 gün sonra veda kararı alan Alman sürücü Nico Rosberg’i getirdi. Zira Barty de son dönemde büyük başarılar kazanmıştı.

2016 yılında Serena spora döndürmüştü

Barty, 2016 yılında, daha önce 15 yaşında Wimbledon’da gençler şampiyonu olmasına ve kariyerindeki yükselişine rağmen, “Hayatı normal bir genç kız olarak yaşamak ve bazı normal tecrübelerim olsun istedim” ifadelerini kullanarak bırakmıştı. Barty’yi gençken eğiten antrenör Joyce, Courier Mail ile yaptığı bir röportajda Serena Williams’ın o süreçte Barty’ye kısa ve etkili bir mesaj atarak tenise bir şans daha vermesini istediğini anlattı. Tenis efsanesi Williams, genç yıldıza “Emekli olmak için çok iyi bir oyuncusun… Geri dönmelisin” mesajını attı. Bu mesaj, Barty’yi tenise geri dönmeye ikna etmesi için yeterli oldu. Genç tenisçi 2016 yılında turnuvalara tekrar katıldı.

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Gözden Kaçmasın Ashleigh Barty bir kez daha tenisi bıraktı! Haberi görüntüle

Tarihe geçmeyi başardı ancak...

Kortta bu yıl 29 Ocak’ta Avustralya Açık’ı kazanan yıldız raket, 1978’den sonra bunu başaran ilk ev sahibi tenisçi olmuştu. Ashleigh Barty, bu sezon ABD’de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık tenis turnuvalarından çekildiğini açıklamıştı.

Barty, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Maalesef vücudum istediğim gibi toparlanamadı ve bu turnuvalara hazırlanamadım” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü raketin bir basın toplantısı düzenleyerek kararının gerekçelerini anlatması bekleniyor.

"BENİM İÇİN ZOR OLDU"

Barty veda paylaşımında, “Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu” ifadesini kullandı. Barty, “Bu sporun bana verdiği her şey için müteşekkirim, gururlu ve tatmin şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım” dedi.

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PROF. DR. TURGAY BİÇER: BASKIYI KALDIRMAK DA AYRI YETENEK

Üst düzey profesyonel spor, zihinsel beceriler gerektiriyor. Sporcuların bu tür baskı altında, yarışmalara mental olarak da hazır olmaları lazım. Dünyada ihmal edilen bir konu bu. “Yeteneklisin” deniyor ama baskıyı kaldırmak da öğrenilmesi gereken ayrı bir yetenek. Bu seviyede sporcular zaman zaman beklentiyi ve baskıyı yönetmekte zorlanabiliyor. Dibe vuruyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. Sürekli antrenman yapılması, sporcunun kendisine ayıracak vaktinin olmaması bu tip sorunları oluşturuyor. Zihinsel performans antrenörleri bu süreci uzatabiliyorlar. Dünyada ve Türkiye’de bu eğitmenlerle çalışanlar çok az. Çalışarak bu beceriyi kazanan sporcular mental olarak daha fazla ayakta kalabiliyor.