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GeriTenis Ashleigh Barty Fransa Açık'a katılmayacak
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Tenis
AA
Haber Giriş: 08.09.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Ashleigh Barty Fransa Açık'a katılmayacak

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Ashleigh Barty Fransa Açık'a katılmayacak
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Teniste kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Ashleigh Barty, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekildiğini duyurdu.

24 yaşındaki Avustralyalı tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği sağlık riskleri sebebiyle turnuvaya bu yıl katılmayacağını açıkladı.

Barty, Avustralya'daki Kovid-19 önlemleri sebebiyle antrenörüyle yeteri kadar hazırlık yapamamasının da kararında etkili olduğunu ifade etti.

Mayıs-haziran aylarında düzenlenmesi planlanan Fransa Açık, koronavirüs salgını nedeniyle 21 Eylül-11 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

Geçen sene Fransa Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, Kovid-19 salgınını gerekçe göstererek bu seneki ABD Açık'tan da çekilmişti.

Ashleigh Barty Fransa Açıka katılmayacak

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