Asensio’ya İspanyol devi talip oldu! Fenerbahçe’ye ocakta transfer teklifi geliyor

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, sezon başından bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini topladı.

Asensio’nun yükselen formu dikkat çekti ve yıldız oyuncu için ülkesinin dev takımı transferde devreye girdi.

Konuya ilişkin Fichajes’te yer alan haber şu şekilde oldu:

Marco Asensio, kariyerini yeniden başlatmak için Türkiye'de ideal ortamı buldu. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve ligin kilit oyuncularından biri haline geldi. Performansı dikkatlerden kaçmadı ve Atletico de Madrid, gelişimini yakından takip ediyor.

İspanyol yıldız, sadece 16 resmi maçta sekiz gol ve beş asist kaydetti. Bu etkileyici rakamlar, sadece skora doğrudan etkisini değil, aynı zamanda Türk takımının hücum oyununa sürekli katkısını da yansıtıyor. 28 yaşında olan futbolcu, birçok kişinin kaybettiğini düşündüğü rekabetçi olgunluğa ulaşmış gibi görünüyor.

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Marco Asensio lider bir rol üstlendi. Özgürce oynuyor, hatlar arasında beliriyor ve hem kanattan hem de merkezden topla buluştuğunda saha içinde çok rahat oynuyor. Bu çok yönlülük, Türkiye'deki yükseliş sezonunun anahtarı oldu.

Asensio özgüvenini, istikrarını ve liderliğini yeniden kazandı. Aktif olarak oyuna dahil oluyor, kararlı davranıyor ve oyunu daha sakin bir şekilde okuyor. Artık sadece uzun menzilli şutlara veya anlık kreatif hareketlerine bağlamıyor. Düzenli olarak atak kuruyor, asist yapıyor ve gol atıyor. Bu gelişim birçok kulübün ilgisini çekti ancak Atletico Madrid, onun profilini ve La Liga'daki potansiyel uyumunu en iyi anlayan kulüplerden biri.

Marco Asensio'nun adı Atletico de Madrid'in transfer listesinde ilk kez bulunmuyor. Daha önceki transfer dönemlerinde de transferi düşünülmüştü ancak o dönemdeki istikrarsızlığı endişelere yol açmıştı. Mevcut durum ise çok farklı.

Atletico Madrid yönetimi, oyuncunun önemli bir adım attığına inanıyor. Çeşitli hücum pozisyonlarında oynayabilme yeteneği, taktiksel esneklik arayan bir kadronun ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyuyor. Dahası, büyük Avrupa maçlarındaki deneyimi ve La Liga bilgisi, kulüp yönetimi için büyük önem taşıyan faktörler.

SIMEONE'NİN DESTEĞİ

Simeone, Marco Asensio'ya her zaman takdirini dile getirmiştir. Arjantinli teknik direktör, onun yeteneğine; golcülük becerisine ve alanı okuma zekasına değer veriyor. Simeone, Asensio'nun olası gelişini mutlulukla karşılayacak.

Atletico Madrid'in, Marco Asensio'nun Fenerbahçe'de gösterdiği gibi, orta sahadan fark yaratabilecek oyunculara ihtiyacı var . Onun gelişi, hücum seçeneklerini genişletecek ve zorlu maçlarda çözüm sağlayacak. Bu, yüksek profilli bir transfer olmayacak ancak stratejik bir transfer olacaktır. Kendini kanıtlamış, en iyi döneminde olan ve rekabetçi bir hırsı olan bir oyuncu.

LA LIGA FAKTÖRÜ VE KİŞİSEL FORM

Marco Asensio'nun aklında her zaman La Liga'ya dönmek vardı . İspanyol futbolunda kendini rahat hissediyor ve yakın çevresi, hem saha içinde hem de saha dışında elverişli koşullar altında bir dönüşü çok olumlu karşılıyorlar.

Fenerbahçe'de mutlu ama mevcut performansının iddialı bir projeye kapı açabileceğinin farkında. Atletico Madrid bu olasılığı temsil ediyor: Şampiyonluklar için mücadele etmek, Avrupa'da oynamak ve kendisini önemli hissetmek.

ÖNEMLİ BİR YAZ GELİYOR

Her şey önümüzdeki ayların çok önemli olacağına işaret ediyor. Marco Asensio formunu korumak ve sezonu Türk futbolunun en büyük sürprizlerinden biri olarak tamamlamak istiyor. Eğer bunu başarırsa, adı daha da çok duyulacak.

Atletico Madrid de onu yakından takip ediyor. Aceleleri yok ama onu yakından izliyorlar. Yıldız oyuncu bir kez daha dikkatleri üzerine çekti ve La Liga'ya dönüş artık uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.