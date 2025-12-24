Asensio'nun Fenerbahçe'ye transferindeki sebebi duyurdu: Türk çayı ve Dünya Kupası!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda uzun uğraşlar sonucu Paris Saint Germain'den Marco Asensio'yu kadrosuna katmıştı.

Kısa sürede sarı lacivertlilerin vazgeçilmezi haline gelen Asensio, attığı ve attırdığı gollerle taraftarların gönlünde adeta taht kurdu. Öyle ki Asensio, Fenerbahçe'nin "Matador"u oldu. Asensio'nun golleri sonrası artık Kadıköy'de Pasodobles çalıyor.

FENERBAHÇE, TÜRK ÇAYI, DÜNYA KUPASI

İspanya'nin önemli yayın kuruluşlarından AS, Asensio'nun yükselişine kayıtsız kalmadı. Gazetenin köşe yazarlarından Ignacio Camacho, İspanyol yıldızın İstanbul'daki günlerinden Fenerbahçe'deki yükselişine, milli takım hedeflerine dek detaylı bir haberi kaleme aldı.

"ASENSIO HAKLIYDI"

"Risk almadan kazanç olmaz. Asensio'nun şansı yaver gitti. İspanyol milli oyuncu, geçen yaz Arap kulüplerinden mali anlamda yüksek teklifler aldı ancak Orta Doğu'ya transfer olmak istemedi. Asensio; ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Eğer bu transfer gerçekleşseydi, Dünya Kupası hayal olurdu. Asensio'nun amacı, De la Fuente'yi ikna etmek.

Asensio ile Fenerbahçe arasındaki 'simbiyoz' tamamlanmış durumda. Her sabah buz gibi bir duş, bolca Türk çayı, sıkı bir uyku, düzenli yeme alışkanlığı ile beraber hücumda ona serbestçe dolaşma özgürlüğü tanıyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun sonsuz güveni, onu istediği seviyeye ulaştırdı. Bununla beraber takım arkadaşları ve İstanbul'daki taraftarlar ona "El Madator" lakabını taktılar. Fenerbahçe Stadyumu'nda her gol attığında, boğa güreşi Pasodoblesi müziği çalıyor, bu tesadüf değil.

Asensio'nun performansı, Real Madrid'deki iyi günlerini hatırlatıyor. İdeal pozisyonu olan sağ kanatta maça başlıyor ve sahada serbestçe dolaşıyor. Boşlukları iyi okuyor, ceza sahasına yaklaşıyor. Bu da istatistiklerine yansıyor.

Geçen sezon toplam 10 gol atan Asensio, bu sezonun ilk yarısında dokuz gol ve dokuz asist üretti. Bu rakamlar, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde, Avrupa Ligi son 16 turunda yer alma şansının yüksek olmasında yardımcı oldu.

ASENSIO'NUN ASIL HEDEFİ

Asensio'nun asıl hedefi, mükemmel formunu korumak ve hatta daha da geliştirmek. Sonucunda, De la Fuente'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almak için elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. De la Fuente, onun kariyerinin kilit isimlerinden biriydi.

2015 Avrupa 19 yaş altı şampiyonasının kazanılmasına ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya alınmasına yardımcı oldu. Asensio bu şekilde oynamaya devam ederse, De la Fuente onu yakından takip edeceğinin farkında. Kısacası, Asensio Fenerbahçe'ye katılarak doğru kararı verdi."

