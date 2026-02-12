Asensio'nun dramatik dönüşünü anlattılar! 'Gülümsüyor, unutmadığını kanıtladı'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, sarı lacivertlilerdeki yükselen performansı ile ülkesinin basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

İspanyol El Confidencial, bugün (12 Şubat Perşembe) okuyucularına Asensio ile ilgili özel bir yazı kaleme aldı.

Asensio'nun inişli çıkışlı hayatını anlatan ve Fenerbahçe'de kariyerinin zirvesini yaşadığı ifade edilen yazı şu şekilde oldu:





"Marco Asensio’nun yeni hayatı: Kariyerinin en iyi sezonunda ve Türkiye’de yeniden mutluluğu buldu

30 yaşını yeni dolduran İspanyol futbolcu, Türkiye Ligi'nde adeta ikinci baharını yaşıyor ve ligin en formda oyuncularından biri konumunda.

Marco Asensio her zaman farklı bir oyuncu oldu. Hücumcu bir futbolcu olarak, hücum hattının her bölgesinde görev yapabilme yeteneğiyle öne çıktı; güçlü çalım yeteneği, iyi top sürüşü ve birçok kez haftanın en iyi gollerini atmasıyla öne çıktı. Ancak yaşadığı ağır sakatlık onun ilk 11'deki yerini (Real Madrid döneminde) kaybetmesine neden oldu.

Kısa bir süre önce Asensio, İspanyol futbolunun gelecekteki büyük yıldızlarından biri olmak için tüm yeteneklere sahipti. Mallorca’da, İspanya 2. Ligi'nde oynarken ilk maçına çıkan o genç oyuncu, kısa sürede Real Madrid tarafından kulübün en önemli gelecek projelerinden biri olarak transfer edildi. Espanyol’daki kiralık dönemi, Balearlı futbolcunun ayaklarının ne kadar büyük bir futbol potansiyeli olduğunu doğruladı. Kısa sürede Real Madrid'de önemli bir parça haline geldi ve fark yaratan bir oyuncu kimliğine büründü.

Gol yollarında etkiliydi, takım arkadaşlarına zor pozisyonda son pasları atabilyor ve rakipler için 'baş ağrısı' oluyordu. Takımdaki ağırlığı giderek arttı; lüks bir yedek olmaktan çıkıp tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü. Ancak tam da o dönemde, kulübede oyuna girdiğinde sergilediği o futbol kayboldu; performansında sürekliliği yitirdi ve sahada yalnızca anlık parlamalar göstermeye başladı.

Yıl 2019’du ve artık neler yapabileceğini kanıtlama zamanı gelmişti. Fakat sezon öncesi hazırlık kampında sol diz ön çapraz bağını ve dış menisküsünü yırtması, onun yerinde saymasına neden oldu. Neredeyse bir sezonu tamamen kaçırmak, Asensio için ağır bir darbe oldu. Ancak dönüşü daha iyi olamazdı: Sahaya girdikten sonra ilk topa dokunuşunda gol attı; ikinci dokunuşunda ise Benzema’ya asist yaptı. Gerçekten umut vericiydi... Ama sadece bir seraptan ibaretti.

O sakatlık beklenenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu; çünkü Asensio’nun zihinsel yapısı artık eskisi gibi değildi. Yeni bir sakatlık korkusu, ikili mücadelelerde aşırı temkinli davranması ve bir miktar hız kaybı, sahadaki özelliklerini sınırladı. Hala önemli bir gol tehdidiydi ancak topla oyuna katılımı ve kombinasyonlardaki rolü giderek azaldı. Buna rağmen en iyi sezonunu (12 gol ve 8 asist) geçirmesine karşın, 2023 yazında Real Madrid ile olan hikayesi sona erdi.

PSG’ye transfer oldu ancak performansı yine potansiyelinin çok uzağında kaldı. Bu nedenle bir buçuk sezonun ardından Aston Villa’ya kiralandı. İngiltere’de performansını belirgin şekilde yükseltti, fakat sadece 9 maçta forma giydi. Buna rağmen 8 gol atıp 1 asist yapmayı başardı. Artık yeniden başlama zamanıydı; zira dördüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış olsa da (takımda olmasa bile) PSG onunla devam etmek istemiyordu.

Kariyerinde radikal bir dönüş yapan Asensio, Türk takımı Fenerbahçe'ye transfer olmaya karar verdi. Doğru bir karar mı, yoksa daha az zorlu son yıllar geçirmek için atılmış bir geri adım mı? Gerçek şu ki, İspanyol kanat oyuncusu bir adım öne çıkarak Türk takımının kilit oyuncusu haline geldi. İkinci bir gençlik yaşıyor ve unutulmuş gibi görünen futbol ve becerilerini sergiliyor.

30 yaşına yeni giren Marco Asensio, ikinci kez gençliğini yaşamaya başladı. Sezonun şu anına kadar 11 gol attı ve 8 asist yaptı. Başka bir deyişle, sezonun neredeyse yarısı geride kalmışken, kariyerinin en iyi sezonunda yakaladığı istatistikleri yeniden yakalamak için bir gol daha atması yeterli. Balear adalı oyuncu, oynamayı unutmadığını ve önemli bir oyuncu olmak için sadece kendini yeniden yıldız gibi hissetmesi gerektiğini kanıtlamaya başladı. Topla yeniden gülümsüyor ve büyük başarılar hayal etmeye başladı. Dünya Kupası mı? Zor, ama kimse kolay olacağını söylemedi.

