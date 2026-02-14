Asensio'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Bana yardımcı oluyor!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

TALISCA: BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ

"Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardıme ttim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor.

Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız."

ASENSIO: KEREM'LE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ

"Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkarıdık. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum.

Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor."

KEREM AKTÜRKOĞLU: TRABZON'U TAHMİN EDİYORDUK

"Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur."