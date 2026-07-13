Asensio'dan İsmail Kartal'a övgü: 'Oynattığı futbol ilgi çekici!'

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Fenerbahçe'nin yıldızlarından Marco Asensio, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın oynatmak istediği futboldan memnun olduğunu ifade etti.

"OYNADIĞIMIZ FUTBOL İLGİ ÇEKİCİ"

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İsmail Kartal'ın oyun felsefesine değinen Marco Asensio, "Kamp çok iyi gidiyor. Teknik direktörümüz biz kendi oyun anlayışını ve takımın nasıl mücadele etmesini istediğine dair felsefesini aşılıyor. Bu prensipleri giderek daha iyi benimsiyoruz. Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor. Bence bunu son iki hazırlık maçında da gösterdik. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Ardından resmi maçlar başlayacak. Asıl hedeflerimiz için gerçekten mücadele etmemiz gereken yer de orası olacak." ifadelerini kullandı.

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"TARAFTAR İÇİN ANLAMLI"

Gelecek sezon 10 numaralı formayı sırtına geçireceğini açıklayan İspanyol yıldız, "Benim en sevdiğim numara. Özelliklerime de uygun olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda, özellikler genç takımlarda bu numarayı giymiştim. Boşa çıkınca ben de aldım. Ayrıca Fenerbahçe taraftarı için de çok özel bir numara olduğunu düşünüyorum ve gururla taşıyacağım." dedi.