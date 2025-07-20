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Asensio'da mutlu son, sıra Skriniar'da!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Marco Asensio#Milan Skriniar
Asensioda mutlu son, sıra Skriniarda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 07:00

Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint-Germain'den istediği iki yıldızdan birinin transferini bitirdi.

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Fenerbahçe, transferdeki en büyük hedeflerinden birine ulaşmayı başardı ve Marco Asensio’nun hem kendisi hem de kulübü PSG ile kesin anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre sarı lacivertliler, bir süredir bonservis pazarlığı yaptığı Fransız kulübü ile 10 milyon Euro’ya el sıkıştı. Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 29 yaşındaki Asensio’ya da yılda 9 milyon Euro net ücret ödeyecek.

Marco Asensio’da mutlu sona ulaşan sarı lacivertlilerin sıradaki hedefi Milan Skriniar...

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PSG iLE BONSERViS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynattığı Slovak stoperin bonservisi için PSG ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’nin bu transferi de bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki Skriniar ile yıllık 7.5 milyon Euro’dan 4 yıllığına anlaşma sağlayan yönetim, PSG’yi de ikna etmeye çok yakın.

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#Fenerbahçe#Marco Asensio#Milan Skriniar

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