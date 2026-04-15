Asensio Rizespor maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü sahasında Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda, iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından noktalandı.

ASENSIO’NUN RİZESPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR

Beşiktaş ile oynanan derbi maçta yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Kayserispor deplasmanında takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun tedavisi devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun, Rizespor mücadelesinde de forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir formasından uzak kalan İsmail Yüksek, takımla birlikte çalıştı. Aktif dinlenme süreci geçiren Milan Skriniar ise özel program eşliğinde bireysel olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.