Asensio için ayrılık iddiası: 'La Liga'dan bir talip daha var, İspanya'ya dönmek istiyor!'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Marco Asensio
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 15:07

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla adeta yeniden doğan Marco Asensio'yu öncelikli transfer hedefi olarak belirledi. İspanyol futbolcunun da ülkesine dönmek ve daha göz önündeki La Liga'da forma giymek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe forması altında sergilediği performansla yeniden Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye başlayan Marco Asensio için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

23 lig maçında 11 gol atıp 13 de asist üreterek toplamda 24 gole doğrudan katkı sağlayan Asensio'nun en büyük hedefi ise İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak.

Ancak yıldız futbolcu Mart ayında Sırbistan ve Mısır'la oynanacak olan hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet alamadı.

REAL SOCIEDAD BASTIRIYOR!

Fichajes'in haberine göre; Daha önce adı Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis ve Mallorca gibi kulüplerle anılan Marco Asensio için bir başka La Liga ekibi Real Sociedad da devreye girdi.

Mavi-beyazlı kulübün hücumda oyunun seyrini değiştirecek kreatif bir oyuncu arayışında olduğu ve Asensio'nun bu noktada 'mükemmel' bir pazar fırsatı olarak öne çıktığı belirtildi.

San Sebastian merkezli kulübün Asensio'yu 1 numaralı transfer hedefi olarak belirlediği ve yaz aylarında bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf edeceği kaydedildi.

"ASENSIO, İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

Haberde Marco Asensio'nun İspanya'ya dönmek istediği iddia edilirken, daha göz önündeki bir lig olan La Liga'da forma giymesinin Dünya Kupası'ndan sonra olsa bile milli takıma dönme şansını artırabileceği yorumu yapıldı.

FENERBAHÇE, KOLAY BIRAKMAYACAK

Tüm bunlara rağmen transferin kolay olmayacağı çünkü Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusundan kolay vazgeçmeyeceği ve yalnızca iyi bir teklifin bu tutumu değiştirebileceği kaydedildi.

"30 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR" İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu, Marco Asensio için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro dolaylarında bir teklif geldiğini ancak sarı-lacivertli kulübün İspanyol yıldızını bırakmak istemediğini belirterek yaz transfer döneminde rakamın daha da artması durumunda bu tutumun değişebileceğini söyledi.

GENEL PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta görev yapan Asensio, 13 gol - 14 asistlik performans sergiledi.

2,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Asensio'nun Fenerbahçe ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

