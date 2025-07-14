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Asensio, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor! Transfere saatler kaldı

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Marco Asensio#Süper Lig Transferleri
Asensio, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Transfere saatler kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 09:37

Fenerbahçe, Jhon Duran ve Archie Brown transferinin ardından 3. Bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı Marco Asensio’yu İstanbul’a getiriyor.

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Archie Brown hamlesinin ardından gözler, bir süredir gündemde olan dünyaca ünlü yıldıza çevrildi. Sarı-Lacivertliler, PSG ile yapılan bonservis görüşmelerinde mutabakata vardı.

Asensio, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Transfere saatler kaldı

FENERBAHÇE DEVLERİ SOLLADI

Başkan Ali Koç’un doğrudan yürüttüğü temaslar sonrası Fransız devi, 15 milyon Euro civarındaki teklifi kabul etti. 29 yaşındaki İspanyol yıldız için Avrupa’dan önemli kulüplerin de devrede olduğu bilinirken, Fenerbahçe bu yarışta öne geçti.

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Asensio’ya son olarak 11 milyon Euro maaş öneren Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncunun İstanbul’da konaklayacağı villayı dahi hazır hale getirdi.

Asensio, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Transfere saatler kaldı

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TRANSFERDE SON VİRAJI DÖNDÜ

Fenerbahçe, Inter gibi güçlü taliplere rağmen hızlı davranarak transferde son virajı döndü. Asensio’nun gelişiyle Fenerbahçe, hem Avrupa’da hem de Süper Lig'de şampiyonluk hedefini daha da güçlendirecek.

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Teknik direktör Jose Mourinho’nun daha çok 10 numara pozisyonunda oynatmayı düşündüğü Asensio’nun gelmesi halinde Fenerbahçe’nin hücum gücü ciddi seviyede artmış olacak.

Asensio, Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Transfere saatler kaldı

72 SAAT İÇİNDE GELİYOR

Yıldız oyuncu için dev rakiplerini geride bırakan Fenerbahçe yönetimi, işi imza aşamasına getirdi. 29 yaşındaki futbolcunun 72 saat içinde gelip sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Asensio, PSG ile geçirdiği ilk yarı dahil 37 resmi maça çıktı; 10 gol atarken, 5 asist yaptı.

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#Fenerbahçe Transfer Haberleri#Marco Asensio#Süper Lig Transferleri

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