Asensio farkını ortaya koydu, Fenerbahçe 20 yıl sonra bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2 golle geçti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi.

Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe’ye puan kaybeden Kanarya, Kocaeli’de aldığı galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmadı.

Tedesco’nun öğrencileri bu sonuçla puanını 46’ya yükseltirken, gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

'MATADOR'DAN HARİKA SERİ

Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Talisca’dan aldığı pasla ceza yayı önünden vuruşunu yapan Asensio, topu filelere gönderdi.

Deneyimli oyuncu son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, üst üste 7 deplasman maçında gol veya asist yaptı.

Deneyimli oyuncu bu süreçte Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçlarında gole imza atarken, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kocaelispor’a karşı gol pası verdi.

İspanyol futbolcu Süper Lig’de bu sezon 15’i ilk 11 olmak üzere görev yaptığı 16 maçta 9. golüne ulaştı.

Asensio, 88. dakikada yerini Yiğit Efe Demir’e bırakırken oyundan çıktığı esnada Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ayakta alkışladı.

NENE'DEN SON 2 MAÇTA 2 GOL





Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Musaba’nın yerine dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo’nun pasında fileleri havalandırdı. Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5’e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da gol sevinci yaşayan kanat oyuncusu, üst üste 2 maçta da takımı adına gol kaydetti.

20 YIL SONRA TEKRARLADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 9 PUAN

Körfez ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, Eyüpspor ve Alanyaspor deplasmanlarından sonra bugün de sahadan galibiyetle ayrılarak dış sahada üst üste 3. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 7. galibiyetini alırken topladığı 25 puanla da bu alanda zirvede yer aldı.