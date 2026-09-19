As yazarı Arda Güler'e övgü yağdırdı: 'Mourinho'nun açıklamalarına rağmen, Real Madrid'in 120 maçlık uzun hasretine son verdi!'

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La Liga'nın 7. haftasında yarın akşam derbi maçta Atletico Madrid'e konuk olacak Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in yükselen performansı dikkat çekmeye devam ediyor.

Rayo Vallecano ve Elche maçlarında sergilediği performansla karşılaşmalara damgasını vuran milli futbolcu, İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS'ın yazarı Joel Guerrero'dan derbi öncesi büyük övgü aldı.

Duran toplardaki ustalığına dikkat çekilen ve teknik direktörü Jose Mourinho’nun açıklamalarına rağmen her geçen gün performansını yükselttiği vurgulanan Arda Güler'in yarınki Atletico Madrid karşılaşmasında mutlaka ilk 11'de yer alması gerektiği belirtildi.

İşte AS gazetesi yazarı Joel Guerrero'nun Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsettiği bugünkü köşe yazısı...

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REAL MADRID, UZUN SÜREDİR ARADIĞI FRİKİK USTASINI BULMUŞ OLABİLİR!

Son yıllarda duran top konusunda önemli isimlerin eksikliğini yaşayan Real Madrid için Arda Güler’in direkt serbest vuruşlardaki yükselişi büyük bir kazanç oldu. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Isco ve Toni Kroos gibi önemli duran top kullanıcılarının ayrılmasıyla birlikte Real Madrid bu alanda büyük bir eksiklik yaşamıştı. Real Madrid uzun süredir aradığı frikik ustasını bulmuş olabilir.

Real Madrid-Rayo Vallecano karşılaşmasındaki performansıyla öne çıkan Arda Güler, Elche maçında yeniden ilk 11’de sahaya çıktı. Mücadelenin 25. dakikasında kullandığı etkili serbest vuruşta top kaleci Dituro’nun da müdahalesiyle ağlara gitti ve Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi.

ARDA GÜLER, 120 LİG MAÇININ ARDINDAN FRİKİK GOLÜ HASRETİNE SON VERDİ!

Bu gol, Real Madrid’in LaLiga tarihindeki en uzun frikik golü hasretine de son verdi. Eflatun-beyazlılar tam 120 resmi lig maçının ardından doğrudan serbest vuruştan gol buldu. Real Madrid’in bu alandaki son golü, 2022-23 sezonunun 37. haftasında Sevilla karşısında Rodrygo’nun attığı frikik golüydü.

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Son dört sezonda (bu sezon dahil) Real Madrid yalnızca dört kez frikikten gol sevinci yaşadı. Bu gollerin ikisinin sahibi ise Arda Güler oldu. Türk yıldız, Trent Alexander-Arnold ile birlikte takımın duran top sorumluları arasında yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer istatistik ise Santiago Bernabeu ile ilgili. Real Madrid taraftarı, 2018-19 sezonundaki Roma maçından bu yana takımının sahasında doğrudan frikikten attığı bir golü izleyemiyordu. Ancak Arda Güler’in yükselişiyle birlikte bu tablo değişmeye başladı.

MOURINHO'YA RAĞMEN FORMU YÜKSELİYOR

Sadece duran toplardaki başarısıyla değil, genel oyun performansıyla da takımın önemli parçalarından biri haline gelen Arda Güler, Jose Mourinho’nun açıklamalarına rağmen formuyla dikkat çekiyor.

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Mourinho, Elche maçının ardından genç oyuncu için “Arda vazgeçilmez değil. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Değişiklikleri yaptığım sırada kontrolü kaybetmeye başlamıştık. Vinicius savunmada çok iyi iş çıkardı ancak çok yorulmuştu. Arda da 10 numara pozisyonunda oynadı ve onun da temposu düştü” ifadelerini kullandı.

DERBİDE SAĞ KANATTA OYNAMASI BEKLENİYOR

Atlético Madrid derbisinde Jude Bellingham’ın yeniden ilk 11’e dönmesiyle birlikte Arda Güler’in bu sezon alışık olduğu sağ kanat bölgesine dönmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Bellingham’ın omuz sakatlığından dönmesi, Arda’nın ilk derbide yedek kulübesine çekilmesine neden olmuştu. Ancak Real Madrid o karşılaşmada sezonun ilk büyük hayal kırıklığını yaşamış ve bu süreç Xabi Alonso döneminin sona ermesine giden yolun başlangıcı olmuştu.

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Pazar günü oynanacak mücadelede Mourinho’nun aynı kararı almaması bekleniyor. “Vazgeçilmez değil” denilen Arda Güler’in, Portekizli teknik adamın sisteminde kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor."