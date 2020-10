AS VAL: Warzone 6. Sezonda Kullanılacak En İyi Teçhizatlar

Sezon 6 ile gelen iki silahtan bir diğeri ise AS VAL oldu. Bu silah, savaş bileti ilerlemesinin 31. Aşamasında açılıyor. Güçlü bir silah olduğu için de oyuncular arasında hızla popülerleşti. Namlu içi susturucusu olan silah, kısa sürede Warzone'da pek çok kişinin favorilerinden biri haline geldi.

AS VAL ile hangi aksesuarlar kullanılmalı

AS VAL, yüksek ateş hızı ile büyük hasar verme konusunda uzman bir silah olarak Sezon 6 ile oyuncuların hayatına giriş yaptı. Silah ilk alındığında 20 mermilik şarjör ile geliyor. AS VAL yakın mesafede oldukça güçlü bir silah olmakla birlikte, birkaç ince ayar ile Warzone'da rakiplerinize karşı üstünlük sağlamak için kullanılabilir. Elinizde bir AS VAL varsa aşağıdaki aksesuar ve eklentiler, silahın özellikleri sonuna kadar kullanmanıza imkân tanıyacaktır:

Barrel - VLK 200mm Osa

Optic - VLK 3.0x Optic

Underbarrel - Commando Foregrip

Ammunition - 30 Round Mags

Rear Grip - Rubberized Grip Tape

Aşağıdaki Perk güçlendirmeleri de bu silahı kullanırken işinize yarayacak yetenekler kazandıracaktır: