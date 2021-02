AS Monaco ve Gambit Esports güçlerini birleştiriyor

AS Monaco, Rus espor organizasyonu Gambit Esports ile ortaklıklarını duyurdu, taraflar Monaco Gambit isminde yeni bir espor takımı oluşturacak.

Yapılan açıklamaya göre takımda üç Fortnite, beş Dota 2 profesyonel oyuncusu bulunacak. Bu oyuncular arasında Mark ‘letw1k3’ Danilov ve Ilya ‘Toose’ Chernishov da yer alıyor.

AS Monaco Gambit ve dört kişilik ekibi, ortaklıkla birlikte AS Monaco'nun formasını giyerek futbol kulübünü tanıtacak. AS Monaco Gambit’in yeni Fortnite takımı 11 Şubat’taki Fortnite Champion Series ile ilk kez sahneye çıkacak. Dota 2 takımı ise birkaç gün sonra ESL One CIS Online’da yarışacak.

AS Monaco Başkan Yardımcısı ve CEO'su Oleg Patrov, ortaklıkla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Gambit Esports ile bu ortaklığı yürütmekten keyif duyuyoruz. Oluşturduğumuz ortak ekiple uluslar arası espor sahnesindeki güçlerimizi birleştirerek sektörde yeni bir adım atmamızı sağlıyor. Espor çok hızlı büyüyen bir market ve aynı zamanda bizim dijital gelişimimizin de önemli bir parçası.”

Irina Semyonova, MTS Espor Departmanı Başkanı da açıklamada benzer ifadelere yer verdi: “AS Monaco ile olan ortaklığımız spor ve futbol hayranlarıyla yeni bir bağ kurmamıza olanak tanıyor. AS Monaco ile olan ortaklığımız sayesinde yabancı bir ekiple bu şekilde bir bağlantı kuran ilk espor organizasyonu olduk. Bu aktivitelerimizi yürütmek için harika bir fırsat.”