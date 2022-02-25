AS Monaco Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, mücadele şifreli mi? İşte detaylar

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Fenerbahçe Beko, son resmi maçlarına Bitci Türkiye Kupası’nda çıktı. Bursa’da düzenlenen Dörtlü Final müsabakalarında 18 Şubat Cuma günü Galatasaray Nef’i 64-49 ile geçerek final vizesi alan Fenerbahçe Beko, finalde ise 20 Şubat Pazar günü Anadolu Efes’e 72-86 mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 8 Şubat Salı günü Real Madrid’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini 66-51 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 12, Melih Mahmutoğlu ve Pierria Henry 10’ar sayı üretti. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de 22 maçta 12 galibiyeti bulunuyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 9. sırada girdi. Organizasyonda 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.

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AS MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

25 Şubat Cuma günü (bu akşam) TSİ 22.00’da Salle Gaston Medecin’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.