AS gazetesinden El Clasico öncesi Arda Güler analizi: 'Büyük futbolcu olduğunu büyük maçlarda da göstermeli!'

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İspanya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 10. haftasında bu akşam El Clasico'da karşı karşıya gelecek.

Dünya futbolunun en büyük maçlarından biri olarak kabul edilen zorlu derbi, Camp Nou'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde 9'da 9 yapan namağlup durumdaki Barcelona 27 puanla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid ise 21 puanla 3. sırada yer alıyor.

REAL MADRID'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Derbide Barcelona'nın olası bir galibiyetinde iki şampiyonluk adayı arasındaki puan farkı 9’a çıkacak ve eflatun-beyazlılar yarışta büyük bir yara alacak. Real Madrid'in galibiyeti halinde ise farkı 3 puana inecek, şampiyonluk yarışı adeta yeniden başlayacak.

ARDA GÜLER'İN İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Real Madrid'de son haftaların formda ismi Arda Güler'in El Clasico'ya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Zorlu mücadele öncesinde İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden AS'ta Jesús Gallego imzasıyla yayımlanan köşe yazısında Real Madrid'in El Clasico'daki en büyük silahının Arda Güler olacağı ve milli futbolcunun artık iyi bir futbolcu olduğunu bir büyük maçta da kanıtlaması gerektiğinin altı çizildi.

İşte "Arda Güler sorumluluk istiyor" başlıklı o yazı;

"ARKADAŞLARININ PERFORMANSINI DA YUKARI ÇEKİYOR"

"Mourinho, ağustos ayında Arda Güler'in orta sahayı yönetmek için henüz hazır olmadığını, bunun için biraz daha zamana ihtiyacı bulunduğunu söylemişti. Ancak o an beklenenden daha erken gelmiş gibi görünüyor. Türk futbolcu şu anda takımın en iyi oyun kurucusu. Pas seçeneğini ve boşlukları herkesten önce fark ediyor, asist fırsatlarını görüyor ve hücum sıkıştığında oyunu hareketlendiriyor. Aynı zamanda takım arkadaşlarının performansını da yukarı çekiyor.

Elbette bu bölgede daha önce forma giyen efsane isimlerin seviyesine ulaşması için önünde uzun bir yol var. Ancak şu anda takımın orta sahasında onun yeteneğinden vazgeçmek mümkün görünmüyor."

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"ARDA SAHADAYKEN HER AN BEKLENMEDİK BİR HAMLE ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

"Arda olmadığında takımın orta sahası topun güçlükle ilerlediği, oyunun hız ve akıcılıktan uzak kaldığı bir görüntü veriyor. Rakibin savunma hattını aşmak için gereken tempo yakalanamıyor. Arda Güler sahadayken ise her an beklenmedik bir hamle ortaya çıkabiliyor. Kısa ya da uzun bir ara pası, savunma arkasına yapılan koşuyu gören bir dokunuş veya takımın baskıdan temiz çıkmasını sağlayan bir çözüm oyunun yönünü değiştirebiliyor.

Henüz 21 yaşında. Modric Real Madrid'e 27, Kroos ise 24 yaşında gelmişti. Bu nedenle genç Türk futbolcunun böylesine büyük bir sorumluluğu erken yaşta üstlendiği düşünülebilir. Ancak takımın mevcut yapısında başka bir seçenek de fazla görünmüyor. Bernardo Silva'nın fiziksel gücü, takımın orta sahada ihtiyaç duyduğu dinamizmi sağlamak için yeterli olmayabilir."

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"BÜYÜK FUTBOLCU OLDUĞUNU BÜYÜK MAÇLARDA DA GÖSTERMEK GEREKİYOR!"

"Arda Güler şimdi El Clasico'ya, dünya çapındaki orta saha oyuncularıyla karşı karşıya çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçta onun karakteri, oyunu yönetme becerisi ve çalışma kapasitesi ciddi bir sınavdan geçecek. Çünkü çok iyi bir futbolcu olmanın beraberinde getirdiği bir gerçek var: Bunu büyük maçlarda da göstermek gerekiyor."

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI: 11 MAÇTA 8 GOLLÜK KATKI!

Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maçta görev yapan Arda Güler, sahada bulunduğu 613 dakikaya 3 gol - 5 asist sığdırarak toplamda 8 gole doğrudan katkı sağladı.