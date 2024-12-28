Arzum Kuruçalı ile nişanlanan Enis Destan'ın annesi Gül Destan'dan şoke eden paylaşımlar

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Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan, iki gün önce Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin nişanından fotoğraflar o akşam sosyal medyaya düşmüş, dün de kendileri bir paylaşım yaparak nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

ANNESİNDEN ŞOKE EDEN PAYLAŞIMLAR

Enis Destan'ın annesi Gül Destan, oğlunun nişanlanmasıyla ilgili dün gece saatlerinde şaşırtan paylaşımlar yaptı.

"Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli."

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"KIZI İSTEMEYE GİTMEDİK, AİLESİNİ TANIMIYORUZ! YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ..."

Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler.

ABDULLAH AVCI'YI TEHDİT ETMİŞTİ

Enis'in annesi Gül Destan, sezon başında oğlunu kadroya almayan dönemin Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı için de sert bir paylaşım yapmıştı.

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"Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis’in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin!

Enis pırıl pırıl, yetenekli pivot santrfor. Süre verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lakin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiç katkıda bulunmadığı gibi Enis takım için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir, gayet normal. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis’e hakaret edemezsiniz. Siz, defalarca arayarak Enis’i transfer ettiniz. Şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz. ‘Diğerini 90 dakika, Enis’i 5 dakika’ sizin adaletiniz bu mu? Enis’in takımın 1. forveti olması gerekirken...

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Sizlere diyorum ki; Oğlumla uğraşmayın sonra sizinle de uğraşırlar, bilmem anlatabildim mi! Oğlunuz yaşında, bir baba gibi davranın kaybetmezsiniz, kazanırsınız.