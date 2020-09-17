Arvydas Novikovas: "Çok daha iyi maçlar oynayacağımı biliyorum..."

Mavi-beyazlı kulübün yeni sezon öncesi Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Litvanya Milli Takımı oyuncusu Arvydas Novikovas, AA muhabirine, Türkiye'deki ligler hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğunu söyledi.



Süper Lig'de çok iyi takımlar bulunduğunu ifade eden Novikovas, "Türkiye'de oynamak çok güzel bir duygu. Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu buraya gelmeden önce biliyordum çünkü çok büyük takımlar var. Şu anda taraftarlarımıza karşı oynayamadığımız için onun tadını çıkaramıyoruz. Onlar olunca daha da güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



- "Çok daha iyi maçlar oynayacağımı biliyorum"



Novikovas, ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetin öneminden bahsederek şöyle konuştu:

"En önemlisi bu maçı kazanmaktı ve bunu başardığımız için de çok mutluyum ancak kendi adıma söyleyecek olursam en iyi maçım değildi. Çok daha iyi maçlar oynayacağımı biliyorum ve o maçların da geleceğini umuyorum. Buraya geldim ve Erzurumspor futbolcusuyum. Takımımın en üst sıralarda olması için mücadele edeceğim. Diğer taraftan da milli takımımla ilgili hedeflerim var. Milli takımımla Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum."

Türkiye'de sergileyeceği etkili performansla anılmak istediğini dile getiren Novikovas, "Burada iyi bir performans sergileyerek yılın futbolcusu olmak isterim. Oynadığım takım ve milli takımla iyi başarı gösterdiğinizde bunlar olabilir. Böyle bir unvana sahip olabilirim ama diğer yandan taraftarlar bu unvanın verilmesi noktasında çok büyük etken sahibi. Erzurumspor ve milli takımda iyi performans gösterirsem bunu burada da başarabilirim." şeklinde konuştu.

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