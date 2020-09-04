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GeriFutbol Arturo Mina, BB Erzurumspor'un kampına katılacak! Covid-19 testi negatife döndü...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Arturo Mina, BB Erzurumspor'un kampına katılacak! Covid-19 testi negatife döndü...

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Arturo Mina, BB Erzurumspor'un kampına katılacak! Covid-19 testi negatife döndü...
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina'nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığı ve takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın 03.09.2020 tarihinde yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Futbolcumuz 06.09.2020 tarihinde Erzurum'a gelerek, takımımızın kampına katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Arturo Mina'nın 25 Ağustos'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Arturo Mina, BB Erzurumsporun kampına katılacak Covid-19 testi negatife döndü...

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