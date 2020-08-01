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GeriBasketbol Arturas Milaknis, Zalgiris Kaunas'la sözleşme yeniledi!
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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 17:22,Son Güncelleme:

Arturas Milaknis, Zalgiris Kaunas'la sözleşme yeniledi!

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Arturas Milaknis, Zalgiris Kaunas'la sözleşme yeniledi!
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Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, deneyimli basketbolcusu Arturas Milaknis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Zalgiris Kaunas, bu kapsamda iç transfer Arturas Milaknis'in sözleşmesini uzattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milaknis'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı duyuruldu.

34 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Kaunas ile THY Euroleague'de 28 maça çıktı ve 7.4 sayı, 1.5 ribaund ve 0.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.

 

Arturas Milaknis, Zalgiris Kaunasla sözleşme yeniledi

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