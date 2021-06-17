Artur Dias’ın performansı nasıldı? "Galler’e verdiği penaltı doğruydu"

Murat Fevzi TANIRLI - Maçın genelinde tutarlı faul kararları, basit müdahalelere itibar etmeyen havası ve otoriter tavrıyla Galler ile birlikte maçın en iyilerindendi. İlk yarıda savunmamızın arkasına atılan bire bir kopya pozisyonlarda da yardımcı hakem Paulo Soares’in konsantrasyonu mükemmeldi. 30. dakikada Galler kontrasında Zeki’nin yaptığı bariz faulü es geçmesi maçtaki tek önemli faul hatasıydı neredeyse.

İkinci 45’te ise ‘mavi formalı Artur Dias diye birisi sahada var mıydı?’ sorusuna maçın son anlarında Burak ile rakip oyuncular arasındaki didişme dışında cevap aramamızı gerektirecek sadece penaltı pozisyonu yaşandı. Bale’in kazandırdığı penaltıda da Portekizli’nin kararı doğruydu.

Düşünün ki son saniye karmaşası olmasa kart çıkacak pozisyon dahi yoktu. Mepham-Davies ve Burak-Hakan ikililerine sarı kartlar çıktı.

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