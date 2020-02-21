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Haber Giriş: 21.02.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde

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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finalde
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda 3 milli sporcu finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen kupada elemeler sona erdi.

Kupada halka aletinde Hamza Şamil Yılmaz, paralelde Sercan Demir, barfikste ise Ümit Şamiloğlu finale kaldı.

Organizasyonda final müsabakaları, yarın ve pazar günü yapılacak. 

Artistik Cimnastik Dünya Kupasında 3 milli sporcu finalde

 Hamza Şamil Yılmaz  halka aletinde finale yükseldi

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