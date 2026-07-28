Arthur Masuaku, Süper Lig'e dönüş yolunda!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Konyaspor, savunmanın soluna önemli bir takviye yapmak için düğmeye bastı.

Yeşil-Beyazlılar’ın, önceki sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılan Arthur Masuaku ile transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

Hem Süper Lig tecrübesi hem de hücuma katkısıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, teknik heyetin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Konyaspor yönetimi, savunmanın solunda kaliteyi artıracak ve takıma liderlik edecek bir isim ararken rotasını Masuaku’ya çevirdi. 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye’yi ve Süper Lig’i yakından tanıması, adaptasyon süreci yaşamayacak olması nedeniyle transferde önemli avantaj olarak görülüyor. Taraflar arasında yapılan ilk temasların olumlu geçtiği, mali şartlar üzerinde görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Haberin Devamı

SÜPER LİG’DE DEVAM EDEBİLİR

Beşiktaş formasıyla son yıllarda ligin en istikrarlı sol beklerinden biri olan Masuaku’nun da kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu, Konyaspor’un projesini ise ciddi şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Kariyerinde Valenciennes, Olympiakos, West Ham United ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin formasını giyen Masuaku, hücum bindirmeleri, etkili ortaları ve duran toplardaki başarısıyla tanınıyor. Demokratik Kongo Milli Takımı’nın da uzun yıllardır önemli isimlerinden biri olan tecrübeli sol bek, Beşiktaş formasıyla çıktığı 108 maçta 3 gol - 18 asist üretmişti.

Konyaspor yönetimi, transferi kısa süre içinde sonuçlandırarak teknik direktörün elini güçlendirmeyi hedefliyor. Taraflar arasında mali konularda anlaşma sağlanması halinde Arthur Masuaku’nun yeni sezonda Yeşil-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.