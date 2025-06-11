Arthur Masuaku, Beşiktaş'tan ayrılıyor! Süper Lig devi ve Suudi kulüpleri peşinde

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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku’nun sözleşmesindeki performansa bağlı 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu, Başkan Serdal Adalı ile yapılan görüşme sonrasında devre dışı bırakılmıştı.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Demokratik Kongolu sol bekin siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi de sona ermiş oldu.

31 yaşındaki oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Afrika basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

"BEŞİKTAŞ'LA SÖZLEŞME UZATMAMA KARARI ALDI"

Africafoot'un haberine göre; Arthur Masuaku, Beşiktaş'la sözleşme yenilememe kararı aldı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilen 31 yaşındaki savunmacıyla başta Al-Hilal ve Al-Ahli olmak üzere Arap yarımadasından birçok kulübün ilgilendiği kaydedildi.

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"MAAŞ KONUSUNDA TAVİZ VERMEYECEK"

Beşiktaş'ta bonuslar hariç yılda 2.4 milyon Euro kazandığı belirtilen Masuaku'nun maaş beklentisinin yine en az bu seviyede olacağı ve yapacağı transfer görüşmelerinde bu konuda taviz vermeyi düşünmediği belirtildi.

"GALATASARAY DA TAKİPTE!"

Öte yandan Arthur Masuaku'nun Galatasaray'ın da ilgisini çektiği ve sarı-kırmızılıların istediği verimi alamadığı Ismail Jakobs'la yollarını ayırması halinde tecrübeli savunmacının transferi için devreye girebileceği iddia edildi.

MASUAKU'NUN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında West Ham'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 3 sezonda 108 maçta forma giyerken 3 gol atıp 18 de asist üretti.

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Beşiktaş'ta 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.