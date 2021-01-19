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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Arteta'dan maç sonu Mesut Özil itirafı! Fenerbahçe...

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Mikel Arteta, 3-0 kazandıkları Newcastle United maçının ardından Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini de değerlendirdi.

Arsenal'de menajer Mikel Arteta, 3-0 galibiyetleri ile sonuçlanan Newcastle United maçının ardından kameraların karşısına geçti.

Son sezonda hocalığını yaptığı ve daha önce de takım arkadaşı olan Mesut Özil'in gidişini yorumlayan İspanyol teknik adam Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

Genç çalıştırıcı, Mesut şu anda Türkiye'de sağlık kontrolünden geçiyor. Evrak işler tamamlandığı zaman duyuruyu yapacağız. Çok kaliteli bir oyuncu. Arsenal tarihinde yeri olan özel bir oyuncu. Onu ve kalitesini özleyeceğiz.

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