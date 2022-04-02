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Arsene Wenger’den Fenerbahçe’ye tavsiye: Mesut Özil biraz eğlenmeli

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Arsene Wenger
Arsene Wenger’den Fenerbahçe’ye tavsiye: Mesut Özil biraz eğlenmeli

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile ilgili Arsenal’in efsane teknik direktörü Wenger, F.Bahçe’ye tavsiyelerde bulundu.

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ESPN’e konuşan Fransız teknik adam şunları söyledi: “Mesut, biraz eğlenmesi gereken, özel yetenekleri olan, yaratıcı bir oyuncu. O bir artist ve bu tarz oyuncular biraz daha duygusal oluyor. Bu oyuncuların desteğe ve çevresindeki insanların onları zorlamasına ihtiyacı var. Futbol takımını 2 şekilde görebilirsin. Herkesin aynı şeyi yapmasını istersin ya da anlaşabilmenin bir yolunu bulursun. Az defans yapan takımda daha fazla yaratıcı oyuncuya ihtiyacın oluyor ama onun etrafında oyun kuracaksanız eksiklerini telafi edecek kişilerle takım inşa edeceksiniz.”

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Arsene Wenger

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