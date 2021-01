Arsene Wenger: "Bu dönemin en büyük transferi Mesut Özil"

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcu Mesut Özil’i kadrosuna katmasıyla birlikte tüm dünya bu transferi konuşuyor.

Mesut Özil’in 4 yıl boyunca beraber çalıştığı dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger ise konuyla ilgili beIN Sports'a konuştu.

Wenger, futbol dünyasında ses getiren bu transferin Süper Lig’e yerel ve uluslararası anlamda nasıl etkileyeceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Arsene Wenger, Fenerbahçe’nin Mesut Özil hamlesini; güncel olarak ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi olarak değerlendirdi. Wenger; “Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir” ifadelerine yer verdi.



“Mesut’un her zaman Arsenal’de olmasını isterdim”



Fransız teknik adam, Fenerbahçe hakkında aranızda bir sohbet oldu mu sorusuna ise; “Onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı” şeklinde yanıt verdi.

KULÜP REKORU KIRILARAK TRANSFER EDİLMİŞTİ

Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den kulüp rekoru olan 42.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Arsenal'da 4 FA Cup şampiyonluğu yaşayan Mesut, oynadığı 254 maçta 44 gol, 77 asistlik bir performans sergiledi.

MESUT ÖZİL'İN HAYATI

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Gelsenkirchen'de doğdu. Türk asıllı Alman millî futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından itibaren ise Almanya Millî Takımı'nda oynamıştır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42.5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu oldu.