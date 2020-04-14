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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Arsenallı futbolculardan maaş indirimine ret

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Arsenallı futbolculardan maaş indirimine ret
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Arsenal futbolcuları corona virüs (koronavirüs) nedeniyle ücretlerinde indirime gidilmesini kabul etmedi.

Corona virüs (koronavirüs) sebebiyle İngiltere'de 11 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ada'da yaşam mücadelesinin yanı sıra ekonomik anlamda da büyük zorluklar yaşanıyor.

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig de bu salgın sebebiyle büyük zarar etmiş durumda. Hal böyle olunca İngiliz kulüpleri çıkış yolu aramaya devam ediyorlar.

Bu takımlardan biri olan Arsenal'da yönetim, coronavirüs krizi sebebiyle lig durduğu için oyunculardan yıllık ücretlerini azaltmalarını istemişti. Ancak futbolcular bu öneriyi reddetti. İngiliz devi, yüzde 12.5'lik kesintliyi reddeden oyuncular yüzünden 230 milyon Sterlin'lik ödemeyle karşı karşıya kalmış durumda...

İngiliz basını, Arsenal'ın önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa büyük bir ekonomik krizin içine gireceğini yazdı.

Arsenallı futbolculardan maaş indirimine ret

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