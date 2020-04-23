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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

Arsenal'in yıldızları corona virüsü yasağını deldi!

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Arsenal'in yıldızları corona virüsü yasağını deldi!
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Arsenal’ın futbolcuları Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, David Luiz ve Granit Xhaka karantina günlerinde kulüp tarafından uyarıldılar.

Spor Arena / Efkan BUCAK - Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın futbolcuları Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, David Luiz ve Granit Xhaka karantina günlerinde sosyal mesafe kuralını ihlal ederken kulüpleri tarafından uyarıldılar.

Sosyal medyada Pepe’nin bir arkadaşıyla futbol oynarken görüntüleri yayımlanırken, Xhaka ve Luiz parkta birlikte gezerken görüldü. Lacazatte ise evinin yakınında bir park valesiyle konuşurken görüntülendi.

Daha önce de Tottenham futbolcuları Sissoko, Sessegnon, Sanchez, Ndombele ve Aurier ile teknik direktör Jose Muorinho kuralları ihlal etmişti.

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