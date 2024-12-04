Arsenal'in konuğu Manchester United! Dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlarla Misli'de!

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Premier Lig'in 14. hafta maç takvimi dev bir maça sahne olacak. Arsenal evinde Manchester United'ı konuk edecek.

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 23.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Samuel Barrott düdük çalacak.

ARSENAL FORM TUTTU

Sezona inişli çıkışlı performanslarla başlayan Arsenal, son 2 maçta kendini buldu. Önce Nottingham Forest'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Arteta'nın öğrencileri, sonrasında West Ham engelini de 5 golle geçti.

AMORIM İLE YENİ SAYFA

Erik ten Hag ile ziveden erken kopan Manchester United, Ruben Amorim ile yeni sayfa açmayı hedefliyor. Portekizli teknik adam, Premier Lig'deki ilk 2 maçında 4 puan topladı.

PUAN DURUMU

Arsenal ile Manchester United arasındaki maç öncesi iki takım arasında 6 puanlık fark bulunuyor. Arsenal, 25 puanla 2. sırada, Manchester ekibi ise 19 puanla 9. sırada yer alıyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte, Dalot; Zirkzee, Fernandes; Hojlund

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Arsenal iç sahada Manchester United ile oynadığı son 6 lig maçının 5’ini kazandı.

Manchester United ile Arsenal arasında oynanan son 6 lig maçının 5’i 3,5 gol üstü skorla bitti.

Arsenal bu sezon iç sahada oynadığı 9 resmi maçın 8’inde ilk yarıları önde kapattı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadelede kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli, Arsenal galibiyetine 1.26 oran veriyor. Beraberliğe 4.34 oran verilirken Manchester United'ın galibiyetine ise 6.94 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %24’ü Arsenal’in maçı kazanacağını düşünüyor.