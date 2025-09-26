×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arsenal'in eski U21 oyuncusu Billy Vigar, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Arsenalin eski U21 oyuncusu Billy Vigar, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 08:51

Arsenal'in eski U21 oyuncusu Billy Vigar, beyin hasarı sonrası hayatını kaybetti.

Arsenal'in eski U21 oyuncusu Billy Vigar, maçta yaşadığı beyin hasarı nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere'nin 7. lig kulübü Chichester City'den yapılan açıklamada, Vigar'ın 20 Eylül Cumartesi günü oynanan Wingate & Finchley maçında sakatlanarak beyin hasarı geçirdiği bildirildi.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan 21 yaşındaki forvetin, komaya girdiği belirtilerek, "Salı günü, iyileşme şansını artırmak için bir ameliyata ihtiyacı vardı. Bu ameliyat yardımcı olsa da, sakatlığı onun için çok ağır oldu ve perşembe sabahı hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

Futbola Arsenal altyapısında başlayan Vigar, 9 Ağustos'dan beri Chichester City forması giyiyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu ve Arsenal hayatını kaybeden genç futbolcu için taziye mesajı yayımladı.

İngiliz basınına göre ligde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve oyuncular Vigar'ın anısına siyah bant takacak.

#Arsenal#Vigar#İngiltere

