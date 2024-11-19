Arsenal'in efsane ismi Mario Balotelli'nin yeni hocası oluyor...

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İtalya Seria A'nın köklü ekiplerinden Genoa, sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk 12 haftasının sonunda 10 puan toplayabilen ve kendisine 17. sırada yer bulan Cenova ekibinde yönetim küme düşmemek adına önlemler alıyor.

Bu doğrultuda Adana Demirspor'dan ayrılan Mario Balotelli'yi de kadrosuna katan Genoa'da teknik direktör Alberto Giraldino'nun görevine son verilmesi bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise takımın yeni teknik direktörü şimdiden belli oldu.

PATRICK VIEIRA BOMBASI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal'in eski futbolcusu Patrick Vieira, Genoa'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlandığını belirten Romano, Fransız teknik adamın önümüzdeki hafta görevine başlayacağını açıkladı.

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GIRALDINO GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Fabrizio Romano'nun bu açıklamasına karşın Genoa'da teknik direktör Alberto Giraldino görevine devam ediyor. Cenova ekibinin önümüzdeki günlerde İtalyan teknik adamın ayrılığını duyurması bekleniyor.

DAHA ÖNCE CRYSTAL PALACE'I ÇALIŞTIRDI

Genoa'nın başına geçmeye hazırlanan Patrick Vieira, teknik direktörlük kariyeri boyunca New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg gibi takımları çalıştırdı.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın başında 74 maça çıkan 48 yaşındaki teknik adam, takımıyla birlikte maç başına 1.22 puan ortalaması tutturdu.

GENOA'NIN RAKİBİ CAGLIARI

Yaptığı yeni hamlelerle kümede kalma savaşında güç kazanmak isteyen Genoa, Serie A'nın 13. haftasında evinde Cagliari'yi konuk edecek. 24 Kasım Pazar günü yapılacak olan karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.