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GeriFutbol Arsenal'i 4 golle geçen Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi
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Haber Giriş: 23.12.2020 - 02:00 | Son Güncelleme:

Arsenal'i 4 golle geçen Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Arsenal'i 4 golle geçen Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi
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İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal'i 4-1 yenen Manchester City, yarı finale yükseldi.

Arsenal, Emirates Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Manchester City'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 3. dakikada Gabriel Jesus'un attığı golle 1-0 öne geçerken, Arsenal 31. dakikada Alexandre Lacazette'nin golüyle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-1

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü sağlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 54. dakikada Riyad Mahrez, 59. dakikada Phil Foden ve 73. dakikada Aymeric Laporte'nin attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finaline yükseldi. Manchester City, son 7 yılda 5 defa final oynamış, kupayı 7 kez müzesine götürmüştü.

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