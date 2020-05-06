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GeriFutbol Arsenal'e Mesut Özil için transfer önerisi: "Satılmalı"
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Arsenal'e Mesut Özil için transfer önerisi: "Satılmalı"

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Arsenal'e Mesut Özil için transfer önerisi: "Satılmalı"
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Eski futbolcu Kevin Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'i satması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe ile transferi için sık sık ismi geçen Mesut Özil hakkında flaş bir açıklama geldi.

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Kevin Campbell, Mesut Özil'in satılması gerektiğini söyledi.

Campbell, "Arsenal'in yaratıcı ve oyunu kırabilecek bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemiyorum ancak şu an iyi durumda değil. Ayrıca yalnızca 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Mesut yerine Jack Grealish ve Maddison gibi oyuncular alınabilir" dedi.

Mesut Özil, Arsenal'de bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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