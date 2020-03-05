Arsenal'den Orkun Kökçü'ye kanca | Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haberler | Feyenoord forması giyen ve A Milli Takım'ı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmezken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Arsenal yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor.

Haberde; Arsenal yönetiminin Orkun'un EURO 2020'ye damga vuracağı ve bu sebeple transferin en kısa sürede bitrilmesine karar verdiği vurgulandı.





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