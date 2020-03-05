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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2020 - 19:35,Son Güncelleme:/

Arsenal'den Orkun Kökçü'ye kanca | Transfer haberleri

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Arsenal'den Orkun Kökçü'ye kanca | Transfer haberleri
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Arsenal'in, Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haberler | Feyenoord forması giyen ve A Milli Takım'ı seçtiğini açıklayan Orkun Kökçü için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmezken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Arsenal yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor.

Haberde; Arsenal yönetiminin Orkun'un EURO 2020'ye damga vuracağı ve bu sebeple transferin en kısa sürede bitrilmesine karar verdiği vurgulandı.

Arsenalden Orkun Kökçüye kanca | Transfer haberleri

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