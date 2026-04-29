×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arsenal'den Galatasaray'a 130 milyon Euro! Hedefte 2 yıldız

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Arsenal#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 10:31

Arsenal, Galatasaray'ın 2 yıldızına kancayı attı. Premier Lig devi, oyuncuları Fenerbahçe maçında canlı izlemişti.

Haberin Devamı

Arsenal'in Sportif Direktörü Andrea Berta ve scout sorumlusu Maurizio Micheli'nin Fenerbahçe maçını RAMS Park'ta izlemesinin yankıları devam ediyor.

İki yetkili ismin derbi sonrası Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşme yapması da iddiaların tavan yapmasına neden oldu. İngiliz ekibinin idarecileri; Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Bu iki oyuncu için Arsenal'in gözden çıkardığı rakam 130 milyon euro... Uğurcan için 70, Barış için önerilen rakam ise 60 milyon euro olarak belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetim, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını sürdürecek.

Haberin Devamı

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı sezon başında 27.5 milyon euro + KDV bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etmişti.

Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın bir takıma satılması durumunda ise eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!