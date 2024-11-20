110 milyon euroluk Arda Güler planı! İspanyollar yeni adresini duyurdu: Dünya yıldızına dönüştürecekler...

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli cevherimiz Arda Güler'in İspanya macerası beklendiği gibi geçmedi.

Geçen sezon Madrid ekibinde teknik direktör Ancelotti'nin ilk 11'ine girmekte zorlanan Arda, bu sezon da aynı problemle karşı karşıya.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Bünyesinde Bir çok yıldız bulunduran Real Madrid'de forma sırasını almakta güçlük çeken 19 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devine oranla daha fazla süre şansı buldu.



Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'de bu sezon skor katkısı yapamayan genç futbolcu, İspanyol ekibinde skora etki ettiği tüm maçları geçen sezon oynadı.

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ARSENAL'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI

İspanyol basınından Sport45'te yer alan haberde, Arda Güler için Arsenal'in devreye girebileceği belirtildi.

Real Madrid'de süre bulamayan Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak bir dünya yıldızına dönüştüren İngiliz ekibi, Arda Güler için de aynı etkiyi yaratmayı hedefliyor.

KİRALIK FORMULÜ

Haberde, Arsenal’in, Arda'nın başka bir takımda daha düzenli oyun süresi arayışında olduğunu düşündüğü ifade edildi. Genç yıldızı ilk etapta kiralamak isteyen İngiliz devinin Arda'yı Premier Lig'de görüp denemek istediği ileri sürüldü. Arda Güler'e yakın takibini sürdüren Arsenal'in opsiyonlu bir teklifle Real Madrid'in kapısını çalmayı hedeflediği aktarıldı.

ODEGAARD PLANI

Arsenal, 2021 Ocak'ta kiralık olarak Real Madrid'den kadrosuna kattığı Odegaard'ı 2021 yazında 35 milyon euro bedelle bonservisini almıştı. 25 yaşındaki Norveçli yıldız, Arsenal'de kendini buldu ve piyasa değerini 110 milyon euroya kadar çıkarttı. Haberin detayında ise Arda Güler'in de benzer bir cevher barındırdığı ve bu değerlere ulaşabileceği vurgulandı.

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'ARDA REAL'DE KALACAK' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında yer alan haberlerde ise Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Florentino Perez'in, medya mensuplarına Arda Güler'in kulüpte kalacağını bildirdiği ileri sürülmüştü. İspanyol iş adamının "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok." dediği belirtilmişti.

ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Yine ülke basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de aktarılmıştı.